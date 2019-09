Kis túlzással a megjelenésig folyamatos események vezetik majd fel a Call of Duty: Modern Warfare érkezését, így az előttünk álló hétvégén például egy nyílt béta várja majd a többjátékos élmények kedvelőit.

Bár jó előre érdemes leszögezni, hogy a lehetőség most csak a PS4-tulajdonosok számára lesz elérhető, ők azonban előrendelőként már szeptember 12-től csatlakozhatnak a háborúhoz, de szeptember 14-től azok is eldurranthatják az első lövéseket, akik nem kötelezték még el magukat.Ha a platformkorlátozás miatt vagyunk elcsüggedve, érdemes megjegyeznünk, hogy a Call of Duty: Modern Warfare , melyen már a PC-s és Xbox One-os tábor is próbára teheti képességeit.

