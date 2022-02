Trailer népszerűsíti a Destiny 2: The Witch Queen megjelenését és az új szezon indulását

Hivatalosan is elrajtolt néhány órával ezelőtt a Destiny 2 legújabb kiegészítője, mely The Witch Queen címmel rengeteg újdonságot és extra tartalmat pakolt bele a játékba, ez azonban még közel sem minden.

A Bungie ugyanis annak rendje és módja szerint, mely Season of the Risen címmel még tovább feszíti a húrt, hiszen egészen május 24-ig biztosítja majd a rajongók számára, hogy többek között Caballal, a játék egyik ősellenségével összefogva vegyék fel a hangot a Hive harcosai ellen.Többek között erről is szól az alábbi kedvcsináló, noha nem mintha szüksége lenne extra cégérre a játéknak, a Bungie hírei szerint ugyanis a kiegészítő megjelenésével ismét felpörögtek a szerverek, ezáltal voltak olyan pillanatok, amikor az elmúlt órákban egyszerre több mint 1 millió játékos kalandozott a Destiny 2 világában.