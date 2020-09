Trailer hívja fel rá a figyelmet, hogy elindult PS4-en a Call of Duty: Black Ops - Cold War többjátékos alfája

Mától kezdve a PS4-es közönség már próbálgathatja a Call of Duty: Black Ops - Cold War többjátékos módját, legalábbis annak alfa verzióját, ehhez pedig most rittyentettek az alkotók egy rövidke kedvcsinálót.

Kevesebb mint egy perces a trailer, de a lényeg benne van:, akár Team Deathmatch, akár Kill Confirmed, akár Domination játékmódokban. ezáltal pedig kapunk majd egy képet arról, hogy milyen is lesz valójában az idei nagy Call of Duty-etap.Másfelől pedig a trailert azért is érdemes megnézni, mert több gameplay snitt is bevágásra került. Az alfa tényét a tegnapi PS5 eventen már bejelentették, úgyhogy az infó nem számít újdonságnak, ugyanakkor a trailer teljes mértékben ropogós még: