Tőzsdére lépett a Devolver Digital, kapásból fel is vásároltak három stúdiót

A Devolver Digital ma bejelentette, hogy a cégük hivatalosan is tőzsdére lépett , és a tőzsde 950 millió dollárra értékeli a vállalatot - a társaság szerint a tőzsdére lépés révén továbbra is képes lesz befektetni azokba a játékokba, amelyeken most is dolgozik.

Ezenfelül olyan új játékokban is partner lehet, amelyeket korábban nem tudott megfontolni, és még több olyan emberrel kollaborálhatnak, akikkel szeretnek együtt dolgozni. A Devolver Digital alkalmazottai továbbra is többségi tulajdonosok a cégben, hiszen mindenki, aki ott dolgozik, rendelkezik részesedéssel.Amellett, hogy a vállalat most nyilvános részvényeket kínál, azt is bejelentette, hogy: ezek a Dodge Roll (Enter the Gungeon), a Nerial (Reigns, Card Shark) és FireFly Studios (Stronghold széria). Ezek a stúdiók csatlakoznak a Croteamhez (Serious Sam, The Talos Principle), amelyet szintén tavaly vásároltak fel.