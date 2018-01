Tower of Time: áprilisban érkezik a klasszikus szerepjáték

Az Event Horizon fejlesztői bejelentették, hogy a klasszikus szerepjátékok rajongóinak már nem kell sokat várni arra, hogy Tower of Time című alkotásuk megjelenjen végre, lévén áprilisban szeretnék kihajtani a Steam Early Access kínálatából.

Magyarul tehát a készítők lassan minden betervezett tartalmat elérhetővé tesznek az alkotáshoz, amely olyan klasszikus RPG-k nyomdokain halad, mint amilyen a Pillars of Eternity vagy a Baldur's Gate volt, ezáltal egy csodás fantáziavilág, egy átfogó sztori, több mint 30 órányi játékidő, taktikus ütközetek és rengeteg érdekesség vár majd benne ránk. Tower of Time ugyanis olyan stílusidegen dolgokat is felvonultat, mint a bullet-time, a több mint 500 fejlesztés a skill fán, vagy a szintlépés rendszere, ami teljesen mellőzi majd a tapasztalati pontokat.

