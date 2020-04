Továbbra is tervben van a cross-play az Apex Legends-hez

Szerencsére napjainkban egyre gyakoribb a cross-play funkció jelenléte a különböző játékoknak, aminek köszönhetően elmosódnak a platformok közötti határok, így minden tábor egy nagy egész részévé tud válni.

A Respawn Entertainment már korábban is pedzegette, hogy szeretnének cross-playt az Apex Legends -hez, azonban most megint említést tettek róla. A stúdió egyik első embere, Dusty Welch hintette el, hogy az Xbox One-PS4 közötti határeltörlés fontos prioritással bír náluk, ugyanisÉppen ezért Welch szerint személyes kötődésük is van a funkció bevezetéséhez, és ő maga fontosnak tartja a bevezetését. Arról nem ejtett szót, hogy hogyan áll a feature fejlesztése, vagy hogy mikorra várható egyáltalán, de egy biztos: még mindig tervben van, nem kaszálták el az ötletet.