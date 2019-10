Továbbra is PS4-játékként készül a Ghost of Tsushima

Bár tegnap megkaptuk az első ígéretes konkrétumokat a várhatóan jövőre megjelenő PlayStation 5 kapcsán, az elhangzottak azonban kis túlzással több kérdést hagytak mögöttünk, mint ahányat valójában megválaszoltak.

Ennek köszönhetően például a Ghost of Tsushima kapcsán szintén felmerült, hogy ha már ilyen közel a PS5 érkezése, az alkotás pedig még mindig nem rendelkezik megjelenési dátummal, akkor a Sucker Punch akciójátéka vajon továbbra is PS4-exkluzívnak készül, netán átcsúszik a következő generációba?Bár biztosak vagyunk abban, hogy PS5-re szintén elérhető lesz a játék, azonban Jim Ryan, a Sony elnöke megerősítette, hogy, tehát nem kell aggódniuk a platform tulajdonosainak, átélhetik majd ezt a különleges élményt a kurrens generációban is.