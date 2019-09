Továbbra is kitart az Anthem támogatása mellett a Bioware

Egyre több rajongó fejezte ki aggodalmát az elmúlt hetekben a Bioware fórumán az Anthem jövője és támogatása kapcsán, ezért Chad Robertson úgy döntött, hogy egy rövidke blobjegyzésben nyugtatja meg az embereket.

Mint kiderült, a Bioware továbbra is kitart az Anthem hosszútávú támogatása mellett, ezáltal, hogy olyan eseményekkel és kihívásokkal bővítik az alapokat, melyek garantáltan hozzájárulnak a játék különleges világának felépítéséhez, miközben természetesen a hibajavítások is folyamatosak maradnak.Robertson szerint továbbra is az a céljuk, hogy az Anthem által egy olyan alkotást tegyenek le az emberek elé, amivel egyszerűen jó játszani, és bár örültünk volna némi konkrétumnak, jelenleg még utoljára megelégszünk az ígéretekkel, hiszen a tervek szerint év végéig úgyis kiderül, hogy sikerül-e érdekes extra tartalmakkal szolgálnia a Bioware-nek vagy sem.