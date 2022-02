Továbbra is készül a Dead Island 2, de csak 2023 elején érkezhet

Nem akarja elengedni a Dead Island 2 kezét a Deep Silver csapata annak ellenére sem, hogy a zombis akciójáték folytatását már 2014-ben bejelentették, és lassan egy évtizede nem jutottak vele egyről a kettőre.

Pedig tavaly papíron már nagyon közel voltunk a megjelenéshez, még arról is hallottunk, hogy a játék az Epic Games Store exkluzivitásában jön PC-re, azonban a kiadó aktuális pénzügyi jelentésében megintcsak egy távoli időpont bukkant fel a Dead Island 2 mellett, ezáltal csak a 2023-as pénzügyi esztendőben kapott kapott zöld utat, annak is a legvégén.Mivel a kérdéses időszak 2023. március 31-én ér véget, ezért nem nehéz kitalálni, hogy a játék megjelenése is csak valamikor 2023 elején várható - tehát még legalább egy évet várhatunk rá -, de a készítők legalább határozottan, folyamatosan készül, csak a megjelenés kérdéses egyelőre.