Továbbra is a Call of Duty: Modern Warfare vezeti a brit eladásokat, de Luigi is rekordot döntött

A múlt héten sem történt drasztikus változás a brit játékeladási listán, ezáltal a fizikai példányok eladásai kapcsán kiderült, hogy még mindig toronymagasan a Call of Duty: Modern Warfare a legkelendőbb alkotás arrafelé.

Ezt a vezető pozíciót annak ellenére is meg tudta őrizni a játék, hogy a megjelenés hetéhez viszonyítva 49 százalékkal csökkent rá a kereslet, így rekordot már nem tudott dönteni, szemben a Luigi's Mansion 3-mal, mely a dobogó második helyére került, érdekesség pedig, hogy az idei év legjobb rajtját produkálta Nintendo Switch platformon.Nem véletlenül, hiszen a hivatalos adatok szerint 140 százalékkal több fogyott el belőle, mint elődjéből, a Luigi's Mansion: Dark Moon-ból a megjelenés utáni napokban. Mutatjuk a teljes listát:Call of Duty: Modern WarfareLuigi's Mansion 3FIFA 20Mario Kart 8 DeluxeThe Outer WorldsGhost Recon: BreakpointRing Fit AdventurePlants vs Zombies: Battle for NeighborvilleGTA 5Medievil