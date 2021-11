További két játékot jelentett be 2022-re a Riot Forge

A Riot kiadói ága, a Riot Forge 2022-ben két új League of Legends spin-off játékot fog kiadni, melyek közül az egyik a Song of Nunu, amelyet a héten jelentettek be, és a Convergence, az Ekko főszereplésével készülő akció-platformer.

Mindkettő valamikor jövőre jelenik meg. Aegy akció-kalandjáték, amely Freljordban játszódik, egy zord tundrán, amely Runeterra jó néhány karakteréhez kapcsolódik.Nunu, a League of Legends bajnokaként játszol, és az ő jetijén, Willumpon lovagolhatsz, hogy falakat mássz, omladozó hidakon keljen át, és lecsússzon a lejtőkön. A játékot a Tequila Works fejleszti, akiknek a Rime-ot is köszönhetjük.A korábban 2019-re bejelentettsok akció-platformer játékra hasonlít. Ebben Ekko fog szerepelni, és Zaun nyirkos kerületében játszódik, amely az új Netflix-sorozat, az Arcane egyik fő témája. A játék 2D-s kinézete és harci ritmusa olyanokat idéz, mint a Dead Cells-é, és rendelkezik egy időtekeréses mechanikával.A Double Stallion games fejlesztői egy új videó során elmondták, hogy a visszatekerés akkor kerül majd a játékba, amikor ellenséggel harcolsz, és vissza kell vonnod, hogy egy erős támadással eltaláltak.

Nézd nagyban ezt a videót!