Totál ingyenes Just Cause 4 a láthatáron

Az Epic Games megint nem hajlandó megülni a babérjain, ismételten egy hatalmas dobással készülnek a digitális platformjukon, hiszen hamarosan nem más lesz totál ingyen beszerezhető, mint a Just Cause 4

Kiderült ugyanis, hogy mik lesznek az ingyenes alkotások április 16-23 között, amikre lecsaphatunk az Epic Games Store-on. Egyrészt a már említett, Avalanche Studios által tető alá hozott Just Cause 4 kerül be a csomagba, másrészt pedig a sok-sok elágazással bíró, sztori alapú Wheels of Aurelia kerül sorra., amiket április 16-ig a könyvtáratokba tudtok tenni, mindössze annyi a dolgotok, hogy IDE KATTINTOTOK , bejelentkeztek, majd egy kicsit lejjebb tekerve ráklikkeltek a két játékra.