Totál ingyen szerezheted be a 2013-as Tomb Raidert a hétvégén

A 2013-as Tomb Raider -játékot talán senkinek nem kell bemutatni, hiszen ódákat zengtek anno a kritikusok a Square Enix pazarul sikerült újragondolásáról, és ha esetleg mai napig nem próbáltad ki, akkor itt lesz a remek alkalom.

A Steamen keresztül ugyanis teljesen ingyen és bérmentve bezsákolhatjuk a szoftvert a hétvége folyamán, ami azt jelenti, hogy. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy a Tomb Raider Steames oldalára vonultok, majd kicsit lejjebb görgetve a zöld "Fiókhoz adás" gombra nyomtok.Azóta két folytatást is kapott a játék, egyrészt a Rise of the Tomb Raider , másrészt a Shadow of the Tomb Raider képében, úgyhogy kijelenthetjük, hogy egy remek kis reboot, avagy táptalaj volt a friss vonulatnak a 2013-as etap. Próbáljátok ki, ha még nem tettétek!