Totál ingyen megy a World War Z PC-n

Jött, látott és sok mindent (még ha nem is mindent) letarolt a World War Z , amely bár a kritikusok körében nem aratott osztatlan sikert, mégis olyan keménymag alakult ki a közösségben, ami mindmáig kitart.

A rajongók száma most gyarapodhat, lévén az Epic Games Store totál ingyen kínálja számunkra a Focus Home Interactive kiadványát - no persze nem egy szimpla ingyenes hétvégére, hanem. Március 30-ig él az ajánlat!Ehhez mit kell tenni? Nincs más dolgod, mint IDE KATTINTS , majd egy bejelentkezést követően a GET gombra kattintva már a tied is a szoftver. Egyébiránt további két alkotás is ingyen megy , amikről korábban már írtunk, a Figment és a Tormentor X Punishert.