Toshihiro Nagoshi máris a Yakuza-sorozat jövőjéről beszélt

Japánban a mai napon rajtol el a Yakuza-sorozat aktuális epizódja, mely Yakuza: Like a Dragon címmel egy egészen új irányt képvisel a franchise keretein belül, emiatt pedig sokan elképzelni sem tudják, hogy milyen irányban folytatódhat majd tovább a széria.

Erről beszélt japán újságíróknak Toshihiro Nagoshi, a franchise egyik alkotója, aki kiemelte, hogy a következő játék kapcsán több út is a rendelkezésükre áll, hiszen logikus lépés lenne tovább folytatni a szerepjátékos irányt, de a rajongók biztosan örülnének annak is, ha visszatérnének az akciójátékosabb megközelítéshez, sőtHogy a három lehetőség közül melyik áll a legközelebb Toshihiro Nagoshi elképzeléseihez? Mint elmondta, ő a legszívesebben az új résszel megkezdett szerepjátékos utat folytatná, melyet tökéletesíthetnének - például izgalmasabb csatákkal -, azonban gyorsan hozzátette nagy mosolygással, hogy egyelőre most nem szeretne a jövőre gondolni még egy darabig, utalva arra, hogy igencsak kimerítették az aktuális rész munkálatai.