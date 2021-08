Törölve a PAX Australia esemény, helyette online konferenciát tartanak

Sok más országhoz hasonlóan Ausztráliára is lecsapott a COVID-19 újabb hulláma, amit az úgynevezett delta variánsnak neveznek, ez pedig oda vezet, hogy a PAX Australia szervezői elkaszálták az idei eseményt.

An update on PAX Aus 2021 pic.twitter.com/xnq2Hwu7nA ? PAX Australia (@PAXAus) August 10, 2021

Legalábbis személyesen egészen biztosan nem tartják meg az expót, ugyanakkor egy online konferenciával helyettesítik a kezdeményezést. Ez gyakorlatilag előrevetíti, hogy valószínűleg idén semmilyen show nem lesz már megtartva fizikai formában, hovatovább mi azért eléggé sanszosnak tartjuk azt is, hogy 2022 elején is még ez a helyzet fogad majd minket.A delta variánsnak köszönhetően gyakorlatilag visszakerülünk szépen lassan abba az állapotba, ami a COVID-19 kitörésekor állt be, bár remélhetőleg most nem húzódik el a megoldás.