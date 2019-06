Törd fel a digitális malacperselyt, mert elrajtolt a Steam Summer Sale

Ha te is kedveled a digitális játékokat, és minden évben a Steam nagy leárazásaira vágysz, akkor most itt az ideje feltörni a malacperselyt, mert elrajtolt a Steam Summer Sale, mely július 9-ig várja ajánlatokkal a rajongókat.

Az ajánlatokat pedig ezúttal is brutális akcióknak értsük, hiszen a Steam megint nem viccelt, már kezdésnek is 70 százalékkal letolta a The Witcher 3: Wild Hunt komplett kiadásának árát, de a 67 százalékkal olcsóbban kínált SoulCalibur VI vagyA Steam Summer Sale-hez egyébiránt egy versenyt is elindított a Valve Steam Grand Prix név alatt, amihez szintén érdemes lehet csatlakozni, hiszen a csapatos küzdelmek során rengeteg jutalmat érhetünk el és megannyi ajándékot szerezhetünk a nyári vásár végéig.