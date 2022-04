Toplistás játék lett a briteknél a Tiny Tina's Wonderlands

Az Egyesült Királyságban a múlt héten a fizikai játékeladási listákon a Borderlands spin-off Tiny Tina's Wonderlands a második helyen debütált, de a Borderlands 3-nál jóval alacsonyabb eladási számokat produkált.

Ahogy azt sokan sejtették, úgy tűnik azonban, hogy a játék eladásainak nagy része digitálisan érkezik. A GSD közzétette a legfrissebb heti adatokat a digitális videojáték-eladásokról az Egyesült Királyságban, és a Tiny Tina's Wonderlands az első számú játék. A looter shooter spinoff összes induló eladásának 77%-a digitális volt,A múlt héten volt még néhány jelentős új megjelenés, a Kirby and the Forgotten Land és a Ghostwire: Tokyo is mindkettő a fizikai top 10-ben debütált, különösen az előbbi örülhetett a stabil eladásoknak. A digitális listákon azonban egyikük sem szerepel, mivel sem a Nintendo, sem a Bethesda nem osztja meg a digitális eladási adatokat.