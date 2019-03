Tonnányi újdonságot jelentettek be a Final Fantasy XIV Shadowbringers bővítményével kapcsolatban

Final Fantasy XIV játékosnak lenni mostanában roppant jó dolog, lévén a Square Enix eddig is pumpálta a friss kontentet az MMORPG-be, ráadásul most jön a Shadowbringers DLC nyáron, amit a játék tokiói fan fesztiválja során tovább konkretizáltak.

Közel másfél órán keresztül sorolták az újdonságokat, kezdve a sort egy vadonatúj Jobbal, ami nem más, mint a Dancer. Jól sejtitek,, sőt akár még buffolni is tudja ezáltal a társait.Egyébiránt egy távharcos, a DPS-re erősen építő Jobról van szó, főként dobófegyvereket használ, és 60. szinttől lehet választani.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Egy vadonatúj játszható fajt is bejelentettek, a Hrothgart, mely amolyan macskaszerű emberként tudható be - férfi és női variánsban egyaránt elérhető lesz, illetve két klánhoz is szegődhetünk, ha erre esik a választásunk.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Két, korábban még nem látott város érkezik Crystarium és Eulmore képében, azonban friss Beast Tribe is kerül a szoftverbe, konkrétan a Dwarves, azaz a törpök, akikről egyelőre annyit tudunk, hogy főként a bányászatban és a kohászatban jártasak, a szokásosnál is szakállasabb lényekkel van dolgunk, illetve mindig sisakot viselnek, még az étkezőasztalnál is. Remélem jegyzeteltek, ez nagyon fontos adalék!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Végezetül megszellőztettek egy vadonatúj, 8 fős raid-sorozatot, amibenA tervek szerint július 2-án jön a Shadowbringers, bár early access állapotban már június 28-án hozzáférhetünk. Még egy 6 perces kis trailerrel is meglepték a jelenlévőket, de voltak olyan rendesek a fejlesztők, hogy közzétették az anyagot:

