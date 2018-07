Tonnányi pozitív értékeléssel árasztották el a játékosok a No Man's Sky-t

Pár napja már itt van közöttünk a NEXT frissítés, a játék elérte azt az állapotot, melyet Sean Murray és csapata két éve megálmodott a No Man's Skynak, bekerült a multiplayer mód, a játékosok pedig elkezdtek megbocsátani a borzasztó indulásért.

Az elmúlt harminc napban több, mint 3 ezer játékos nyomott valamilyen értékelést a stuffra,, így elérve a "Vegyes" osztályzatot Steamen. A játék egyébként most féláron beszerezhető az említett platformon, ennyi zöldhasúért talán még a szkeptikusok is hajlandóak tenni vele egy próbát.Ha a No Man's Sky megjelenése utáni csúfos lebőgése után valaki azt mondja, hogy két évvel később újra felkerül a térképre, az emberek pedig ismét zabálni fogják, valószínűleg nevetve legyintettünk volna, de örülünk, hogy végül ez megvalósult.