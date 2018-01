A Bandai Namco csapata egy sor nyúlfarknyi videóval lepett meg minket a nyugaton is megjelenő The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia című szerepjátékról, melyet a hasonló címmel megjelent anime inspirált korábban.

A kiadó által bemutatott aktuális mozgóképek alig pár másodpercesek lettek ugyan, de annál tartalmasabbak, ezáltal láthatjuk rajtuk a legtöbb karaktert - többek között Melodias, Diane, Ban, King, Gowther, Merlin, Hawk, Arthur Pendragon, Twigo, Gilthunder, Jericho, Guila és Elizabeth is felbukkannak -, méghozzá többségük The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia várhatóan február 9-én jelenik majd meg, méghozzá kizárólag PlayStation 4-re.

