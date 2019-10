Tonnányi gameplay jött a My Hero One's Justice 2-ből

A napokban bejelentették egy nyúlfarknyi teaserrel a My Hero One's Justice 2 érkezését, sokat pedig nem is nagyon kellett várni ahhoz, hogy megmutassák az első gameplay villanásokat az alkotásból, sőt még egy teljes trailert is.

Az alant található másfél perces kedvcsináló azonban nemcsak a játékmenetbe nyújt betekintést, de csipeget egy picit az újonnan bevezetett karakterek közül is, akik az első felvonásban nem voltak jelen, így. Rajtuk kívül akik egészen biztosan visszatérnek:Izuku MidoriyaKatsuki BakugoShoto TodorokiOchaco UrarakaEijiro KirishimaInasa YoarashiEndeavorDenki KaminariFumikage TokoyamiKyoka JiroMomo YaoyorozuDabiHimiko Toga

