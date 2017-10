Tonnányi gameplay felvétel érkezett a Super Mario Odyssey-ről

A Nintendo hivatalos Youtube csatornáján egy friss videó jelent meg a Super Mario Odyssey -ről, amelyen Masaru Hamaguchi, az ismert japán humorista próbálja ki először a kis piros kalapos aktuális kalandjait.

Minderről egy 35 perces felvétel látott napvilágot, amivel kapcsolatban örültünk volna ugyan a feliratozásnak, hiszen a komédiás bizonyára sok poént elpufogtat benne, de így most be kell érnünk csak a gameplay felvételekkel, amelyek között rengeteg olyan pillanatot is láthatunk, amit korábban még soha.Sőt mi több, a videó, amivel többnyire vicces képeket és egyebeket készíthetünk Marióról. A Super Mario Odyssey megjelenését október 27-én várjuk a Nintendo Switch exkluzivitásában.

