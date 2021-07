Tönkreteszi az RTX 3090 videokártyákat az Amazon-féle New World

Tegnap elindult az Amazon sokat késleltetett New World béta verziója, és a korai jelentések többnyire pozitívak - mégis felmerült egy olyan probléma, ami úgy szól, hogy a játék hazavágja a PC-k grafikus kártyáit.

Ezt a kérdést az Amazon most már valamennyire elismerte hivatalos támogatási fórumán, így egy létező problémáról beszélhetünk. Egy felhasználó a Redditen azt írja, hogy amikor átállította a főmenüben a grafikai beállításokat "Medium"-ra, és rányomott a mentésre, akkor tönkrement a videokártyája.Egy ideig az Amazon hallgatott erről a kérdésről, de a New World játéktámogatási fórumán egy ügyfélszolgálati munkatárs bejegyzése most elismerte, hogy, ami tönkreteheti a hardvert.Két megoldást ajánlottak a bejegyzésben, ami azt sugallja, hogy ha az RTX 3090 felhasználók letiltják a felülírásokat a kártya illesztőprogram-beállításaiban, és limitálják az FPS-t 60-ra, akkor megoldódik a probléma.