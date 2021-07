Tommy eredeti színésze is benne lesz az HBO-s The Last of Us-sorozatban, de teljesen más karaktert fog játszani

A The Last of Us-játékokból ismeretes Tommy megtestesítője, Jeffrey Pierce, aki Joel testvérének a hangját adja, szintúgy helyet kapott az HBO-s sorozatadaptációban, ellenben a szériában nem lesz semmi köze Tommy-hoz.

Mint azt tudjuk, Tommy-t a Terminátor: Sötét végzetből ismeretes Gabriel Luna fogja játszani, és bár Pierce be lett castingolva, de. Emellett még két casting hír érkezett, miszerint Murray Bartlett játssza majd Franket, Con O'Neil pedig Bill-t, akik olyan túlélők lesznek ebben a világban, akik a saját izolált városukban élnek.A Deadline értesüléseiből származnak a fentebbi információk, de azt sajnos még mindig nem tudni, hogy mikor debütálhat a The Last of Us-sorozat az HBO platformjain.