Tomb Raider és Van Helsing a Games with Gold januári ingyenes játékai között

A Microsoft munkatársai bizonyára nem akarnak dolgozni az év végéig, így idő előtt bejelentették, hogy milyen ingyenes alkotásokat kaphatnak majd azok, akik januárban is megmaradnak Xbox Live Gold előfizetőnek.

Mint megtudtuk, Xbox One-ra ezúttal is két alkotás válik elérhetővé, ezáltal egész januárban szabadon letölthetjük magunknak a platformra a-at, valamint az egykori ZombiU-ból lett-t.Természetesen Xbox 360-ra is csinos lesz a kínálat, ezen a platformon ugyanis a hónap első felében a, a második két hétben pedig azválik letölthetővé - mindkettő visszafelé kompatibilitással, ezáltal Xbox One-on is játszható formában.

Nézd nagyban ezt a videót!