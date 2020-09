Tom Hollandot pletykálják Linknek a Netflixes Zelda-adaptációban, de ne üljetek fel a hírnek

Nem kizárt, hogy Tom Holland újabb élőszereplős adaptációra veti magát az Uncharted után, hiszen a legfrissebb pletykák szerint ő játszhatja Linket a The Legend of Zelda mozgóképre vitelében, azonban a kétes megítélésű forrás máris odacsap annak megbízhatóságának.

A We Got This Covered hozta le az infót, ugyanakkor róluk tudni kell, hogy külföldön. Korábban például tőlük származott az az infó is, hogy Daniel Radcliffe-ékkel folytatódik az eredeti Harry Potter-széria, illetve a számlájukon több tucat másik kamu hír van.Egyelőre még arról sem hallottunk, hogy lesz a Netflixen Zelda-adaptáció, úgyhogy ebből a szempontból is furcsa ez a pletyka, de azért ceruzával írjuk fel, hogy felreppent, hogy netán Holland játszhatja Linket egy átiratban. Mi azért óva intenénk mindenkit attól, hogy elhiggye.