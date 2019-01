Tölthető a The Jackbox Party Pack az Epic Games Store-ról

Múltkor már híreztünk róla , hogy hamarosan letölthető lesz a The Jackbox Party Pack, most viszont elérkezett a napja, hogy hivatalosan is bérmentve lepattintható a roppant hangulatos partijátékcsomag az Epic Games Store-ból.

Már csak azért is megérheti bezsákolni, mert alapvetően egy 20 eurót kóstáló szoftverről van szó, és különben is, ki tudja, mikor adódik olyan alkalom, amikor esetleg egy-egy baráti összejövetel esetében elő lehet kapni a The Jackbox Party Packet.A játékot INNEN szerezhetitek be, egészen február 7-ig csaphattok le rá. A következő ingyenes játék kilétéről is lerántották a leplet, ugyanis