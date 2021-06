Többségi részesedést szerzett a Tencent a Spec Ops: The Line fejlesztőcsapatában

A Tencent többségi részesedést szerzett a németországi Yager játékstúdióban, amely leginkább a Spec Ops: The Line című, mély sztorival megáldott lövöldéjéről ismert - derül ki a Yager ma reggeli sajtóközleményéből.

Ez nem a Tencent első köre a Yagerrel kapcsolatosan, lévén korábban már kisebbségi részesedést szereztek a cégen belül. Bár a Spec Ops: The Line a Yager leghíresebb játéka, a stúdió készített néhány más projektet is, köztük egy olyat is, ami konkrétan a cég után lett elnevezve. Jelenleg a The Cycle nevű kompetitív-kooperatív multiplayer shooteren dolgozik a csapat, amely ha minden jól megy, akkor még idén debütál.Ezzel a Tencent karja ismét továbbnyúlik, lévén a gigavállalat gyakorlatilag az utóbbi években szinte minden második kisebb-nagyobb cégben részesedést szereznek.