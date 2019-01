Többféle befejezéssel jön a Sekiro: Shadows Die Twice

Azt már tudtuk korábban is, hogy a Sekiro: Shadows Die Twice több ízben el fog térni a FromSoftware korábbi munkáitól, viszont most Hidetaka Miyazaki, a stúdió elnöke kicsit tovább boncolgatta egy Taipei Game Show-s interjún, hogy miben is fog még különbözni a játék az ismert műveiktől.

Kezdésnek ismét megnyugtatta a rajongókat, és hangsúlyozta azt, amit lényegében eddig is tudtunk: a játék nehéz lesz. Nagyon. Ez abból következik, hogy az újjáéledési mechanika meglehetősen korlátolt lesz, mivelMiyazaki-san továbbá azt ecsetelte, hogy a Sekiro: Shadows Die Twice esetében elszeparálták egymástól a pénzt és a tapasztalati pontokat, míg a korábbi alkotásaikban ugyanabból a valutából tudtuk fejleszteni a karakterünket, és vásárolhattunk tárgyakat.Ami viszont a leglényegesebb ezek közül, hogy, hovatovább Miyazaki elmondása alapján újrajátszhatóság tekintetében sem lesz utolsó a mostani jövevényük, minden egyes játékmenettel ugyanis egyre nehezebb élmény fogad majd minket. Nagyon New Game+ szaga van a dolognak, de talán valami furfangosabbat eszeltek ki ennél a FromSoftware-es srácok.