Többféle befejezése is lesz a Marvel's Avengers-nek

Egyre ígéretesebb a Square Enix és a Crystal Dynamics közös projektjeként megálmodott Marvel's Avengers, hiszen az időről időre előbukkanó friss kedvcsinálók a játékból egy prominens alkotást sejtetnek.

Most még tovább fokozzák a srácok a hype-skálát, merthogy mint az kiderült a stúdió fejese, Scott Amos által, többféle befejezése is lesz a játéknak. Ugyan azt még nem tudni jelen pillanatban, hogy egészen pontosan mennyi, és bár a sztori során is több fix pont lesz, amik elkerülhetetlenek, deEz nagy valószínűséggel azt vetíti elő, hogy döntéseket is kell hoznunk a Marvel's Avengers-ben, és ha minden igaz, akkor idővel a live service formátumnak köszönhetően egyre több és több tartalom bukkan majd elő, így egyre több sztorit is kapunk.