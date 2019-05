Több újgenerációs címet akar építeni az RE Engine-re a Capcom

Bár a korábbi generációkban voltak problémáik, most azonban egy olyan grafikus motort sikerült tető alá hoznia a Capcomnak RE Engine név alatt, amit a kiadó feltétlenül tovább akar örökíteni a következő generációba.

Ez derült ki legalábbis a japánok legutóbbi pénzügyi jelentéséből , melyben feketén-fehéren leírták, hogy már most több alkotásuk is készül a kérdéses grafikus motorra, ezek bejelentése azonban még túl korai lenne, az viszont már biztos, hogyEhhez pedig még tovább pofozgatják majd a motort, habár visszagondolva a Resident Evil 7, a Resident Evil 2 Remake és a Devil May Cry 5 egyaránt nagyszerű formában voltak, miközben mindegyikük alatt ez RE Engine dübörgött.