Több új SteamWorld játék is készül

Az Image & Form bejelentette, hogy több új SteamWorld játékon is ügyködnek a háttérben, és bár nem konkretizálták, hogy hány alkotás is formálódik, egy ResetEra poszt rámutat a cég 2020-as üzleti jelentésébe , ami pontosít ezen az adaton.

Ez a financiális jelentés azt állította, hogy legalább 4 új játék készülődik a csapatnál, amik 2022-2023 köré lettek beütemezve. Pontosan nem tudni, hogy ezek az új SteamWorld játékok pontosan milyen műfajban fognak megfoganni, de mi azért már most letennénk róluk, hogy ezek egytől egyig teljes értékű szoftverek lennének - sőt!Elég valószínű, hogy ezek között legalább egy mobiljáték ott csücsül, azonban arra is nagyobb összeget mernénk tenni, hogy a SteamWorld Dig 3 is alakulóban van a brigád műhelyében. Várjuk a hivatalos bejelentéseket!