Több új projekten is dolgozik az EA Motive

Úgy tűnik, hogy teljes egészében a Star Wars-játékokra állt rá az EA Motive csapata, lévén azt már tudjuk egy ideje, hogy érkezik egy új alkotásuk, ami az ismert sci-fi univerzumhoz köthető.

Ez derült ki a csapat legújabb állásajánlataiból, melyek feketén-fehéren kimondják, hogy a brigád, de azért ne feledkezzünk meg a többi projektről sem, lévén Patrick Klaus bejelentette, hogy több új projekten is dolgoznak a háttérben, melyek talán más közegben is bemutathatják a stúdió tehetségét.Nem árt kiemelni azt sem, hogy a Star Wars Squadrons rendkívül friss projekt, csak októberben jelent meg, így bármi is formálódjon jelenleg az EA Motive háza táján, az mostanában biztosan nem láthatja meg a napvilágot.