Több új játékon is dolgoznak a League of Legends alkotói

Nagyszerű híreket közölt a Riot Games jövőjéről Marc Merill, a csapat vezére, miután ugyanis egy időre leragadtak a League of Legends-nél, és addig ütötték a vasat, amíg az szó szerint izzott, most már ők is érzik, hogy itt az ideje továbblépni.

Ennek apropójából Marc bejelentette, hogy egyszerre több új projekt munkálataiba is belekezdtek, amivel gyakorlatilag elindítják a Riot Games történetének második fejezetét, és amire mérget vehetnek a rajongók, hogy, hanem teljesen eredeti, új stílusú alkotások, melyekkel továbbra is a közösségi igényeket akarják kiszolgálni.Amire mérget vehetünk, hogy MMO-val továbbra sem próbálkozik a csapat, tehát a korábban viccként elsütött League of Legends MMO biztosan nem valósulhat meg, lévén Marc szerint a World of Warcraft egyeduralkodó ebben a műfajban, és eszük ágában sincs versenyezni vele.