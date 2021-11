Több szezonos sztorival és a franchise ikonikus karaktereivel készül az új Devil May Cry anime

Adi Shankar, a Netflix elismert Castlevania-sorozatának és a nemrég bejelentett Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remixnek a producere most újabb részleteket árult el a Capcom Devil May Cry franchise-án alapuló, készülő anime-sorozatáról.

Shankar szerint az első évad forgatókönyvei elkészültek, melyek Alex Larsennel együttműködésben készültek, aki a Bodied című játékfilm forgatókönyvét írta (melynek producere többek között Shankar és Eminem volt), és aki nemrég a Netflix Yasuke című anime-sorozatához is írt.Shankar elmondta , hogy az első évad nyolc epizódot tartalmaz majd, de a történet nem zárul le ezzel. Akárcsak a Castlevania esetében, ő is több szezonos sztorit tervez, ami azt jelenti, hogyBár Shankar nem árult el konkrét történetbeli részleteket, megerősítette, hogy a franchise több kedvenc karaktere is fel fog tűnni. Vergilt, Lady-t és Dantét külön kiemelte.