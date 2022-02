Több száz szerződéses munkavállalójának teljes állást kínál az Epic Games

Az Epic Games, a Fortnite mögött álló fejlesztő cég több száz ideiglenes, szerződéses alapú munkavállalójának kínál teljes munkaidős állást, ahogyan az kiderült az Epic szóvívője, Elka Looks jóvoltából.

A The Verge-nek nyilatkozva Elka Looks elmondta , hogy a vállalat néhány száz szerződéses alkalmazottjának teljes munkaidős állást kínál majd, és elárulta, hogy a legtöbb, de nem az összes közülük minőségbiztosítási tesztelő. Ezen kívül Looks azt is megerősítette, hogy azok, akik az Epic teljes munkaidős alkalmazottai lesznek,Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Epic ezentúl minden tesztelését házon belül fogja végezni. Inkább a vállalat továbbra is alkalmaz majd kölcsönzött munkavállalókat rövid távú igényekre.