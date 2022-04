Amint azt a Gematsu címen futó lap kiszúrta, több Syphon Filter-játék is besorolást kapott nemrég Dél-Koreában a Game Rating and Administration Committee (GRAC) nevezetű bizottság által.

A PS1-es Syphon Filter és Syphon Filter 2, valamint a PlayStation Portable-ös Dark Mirror és Logan's Shadow a minősített játékok, és érdekes módon mindegyiket PS5-re és PS4-re hitelesítették, ami arra utal, hogy a PlayStation Plus prémium könyvtárába is bekerülnek.A PS1-es Syphon Filter 3 és a PS2-es Syphon Filter: Omega Strain nem kerültek elő, így nem tudni, hogy ezek a részek is az előfizetők rendelkezésére állnak-e majd.