Több régi Need for Speed játék online szerverét is lelőtték

Az Electronic Arts számos régebbi Need for Speed játékot alaposan meg fog vágni, ugyanis több epizód esetében is bezárják a játékon belüli áruházakat, valamint online szolgáltatásaik is megszűnnek.

Az EA szerint a döntést azért hozták meg, mert a Need for Speed franchise jövőjére összpontosítanak jelenleg, és már. Az érintett játékok a következők:Need for Speed CarbonNeed for Speed UndercoverNeed for Speed ShiftNeed for Speed Shift 2: UnleashedNeed for Speed The RunA szóban forgó játékokat eltávolították a digitális áruházakból, vagyis már nem lesznek megvásárolhatók, és a játékon belüli üzletek is bezártak. Az online szolgáltatások továbbra is működnek, egészen augusztus 31-éig, de ezt követően csak az offline funkciók lesznek elérhetők.