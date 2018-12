Több pénzt kaszált idén a Fortnite, mint tavaly kilenc nemzet együttvéve!

Kétségtelen, hogy a 2018-as év legnagyobb durranása a Fortnite volt, hiszen bár lehet azon vitatkozni, hogy hány játék volt minőségben jobb nála, az vitathatatlan, hogy az Epic Games battle royale őrülete a popkultúrába is beitta magát.

Sőt, nagyobb kasszát nem is nagyon sikerült fejlesztőstúdiónak robbantania, ugyanis kiderült a TechCrunch által, hogy idén 3 milliárd dolláros profitot lapátolt össze a Fortnite , amit egyelőre az Epic Games nem erősített meg, de valljuk be, bőven elhisszük ezt az összeget.Segítünk egy kicsit elhelyezni a térképen, mit is jelent 3 milliárd dollár: ha alapul vesszük a 2017-es pénzügyi jelentéseket, akkor(köztük Grenada, Vanuatu és Libéria), hovatovább a kilenc legkevesebb bevétellel bíró ország együtt nem keresett tavaly annyit, mint a Fortnite egyedül. Hagyunk időt, hogy megemésszétek...