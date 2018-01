Több órányi átvezető lesz a Days Gone-ban

A Sony meglepően hallgatag mostanában a PS4 egyik legígéretesebb exkluzívaként várt Days Gone kapcsán, azonban most egy egészen meglepő forrásból kaptunk egy csipetnyi információt a Bend Studio érkező zombis horrorjáról.

A Star Citizen-hez kapcsolódó Reverse the Verse livestream részeként ugyanis Jared Huckaby közösségi tartalommenedzser azzal a Sam Witwerrel beszélgetett, aki a Days Gone főszereplőjének, Deacon St. Johnnak a szinkronhangját adja, és amikor szóba kerültek a Star Citizen átvezetői, ő kapcsolódóan elmondta, hogy a Days Gone -hoz is sok-sok órányi ilyen animációt rögzítettek már, amiWitwer az interjúban jelezte továbbá, hogy miután látta a Squadron 42 legutóbbi kedvcsinálóját, arra az elhatározásra jutott, hogy ő is nagyon szívesen szerepelne a Star Citizen egyjátékos mellékszálában, mert elragadó történetmesélés várható tőle.