Ahogyan az várható volt, az Electronic Arts a gamescomon megvillantotta a Need for Speed Heat első videóját, ami jócskán tartalmaz gameplay elemeket is, és bizony meg kell vallani, eddig bőven ígéretes a játék.

Kvázi egy gyorstalpalónak is betudható az alant látható kedvcsináló, ami lépésről lépésre vezet minket végig az alkotás különféle elemein, például a nappali és éjszakai versenyek közti különbségen, a fejlesztési lehetőségeken, valamint a rendőrökkel való szembenállás is fókuszba kerül.Ahogyan az várható volt, gyönyörűen fest a Need for Speed Heat , viszont reméljük, hogy ezúttal a játékmenettel is sikerül a régről jól ismert hangulatot szállítani.

