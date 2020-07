Több mint két percnyi gameplay jött a Ghost of Tsushimáról

A PS4-tulajok jelentős hányada tűkön ülve várja a Sucker Punch műhelyében formálódott Ghost of Tsushimát, melyhez most több mint két percnyi gameplay anyagot kaptunk, és természetesen most is lélegzetelállítóan fest az alkotás.

Mivel a szoftver premierjét egyébként is jövő hét péntekre várjuk, így minden adott ahhoz, hogy még egy utolsó nagy hajrá keretein belül megpörgesse a Sony a Ghost of Tsushima marketingszekerét, de vélhetően nem kell majd félteni az eladási számokat, hiszen az előzetes prezentációk borzasztóan jól mutatnak.Az alábbi anyagban, amivel a klasszikus szamurájfilmek küllemét érhetjük el, többek között a fekete-fehér szűrő applikálásával. Nézzétek csak:

