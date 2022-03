Több mint félmillióan ugrottak bele a Destiny 2 új raidjébe az első napon

Nemcsak a Destiny 2 legújabb bővítményét, a The Witch Queent dicsérik, mint az alkotás eddigi egyik legjobb kiegészítőjét, a Bungie most megerősítette, hogy a Vow of the Disciple, a legújabb raid hivatalosan is megdöntötte az első napi próbálkozások rekordját.

A legutóbbi This Week at Bungie poszt szerint több mint félmillió játékos próbálta meg a Vow of the Disciple-t az első napon megtisztítani, ami minden idők legmagasabb száma a játékban. Konkrétan úgy fogalmaznak , hogy rekordszámú játékost láttak, akik vakon próbálkoztak, fejjel előre belevetették magukat a küzdelembe, anélkül, hogy vezető vagy tiszta útvonal lett volna a láthatáron.Továbbá hozzáteszik, hogy azt mondani, hogy a résztvevők hihetetlen munkát végeztek, enyhe kifejezés. Ebből- vagyis nagyjából 6%-nak.