Több mint 900 órát ölt a Fallout 76-ba, majd a Bethesda kitiltotta egy hiba miatt

Különös módon fejezi ki a háláját a Fallout 76 rajongóinak a Bethesda, amit mi sem bizonyít jobban más, mint annak a hűséges játékosnak az esete, aki több mint 900 órát ölt bele a poszt-apokaliptikus kalandba, de mégis bannolta a kiadó.

Glorf12 a Redditen számolt be elképesztő esetéről, amit egy hivatalos levéllel is alátámasztott, lévén a Bethesda egy hosszú indoklásban közölte vele, hogy miután egy bugnak hála, ezért a következő javításig felfüggesztik az accountját.Az érintett szerint bár több mint 900 órát ölt már a játékba, azonban soha nem volt nála egyszerre ilyen sok semmiből, így a háttérben az állhat, hogy valaki jelentette őt a Bethesdánál, mert két fiókot is használ az in-game dolgokkal való kereskedés miatt, ami sokaknak szúrja a szemét.Glorf12 szerint egyébiránt vélhetően az verhette ki a biztosítékot a kiadónál, hogy rengeteg lőszert gyűjtött össze a játékban, de egyszerre soha nem volt annyi dolog nála, amennyit a Bethesda a levélben jelzett neki a kitiltás okaként, hiszen ezt a sok dolgot folyamatosan, a 900 óra játékkal gyűjtötte össze, nem csalással.