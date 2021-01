Elképesztő tartalom társaságában kerülhet a boltok polcaira még az idei évben a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga , aminek részeként az eddig megjelent kilenc nagy Star Wars mozifilm eseményeit élhetjük át újra legósított formában.

Az OPM információi szerint ennek meg is lesz a foganatja, hiszen a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga keretein belül több mint 800 karakter bukkan majd fel az egyes filmekből, közülük pedig LEGO Star Wars: The Skywalker Saga pontos megjelenési dátummal egyelőre nem rendelkezik még, az viszont biztos, hogy a méretes csomag még az idei esztendőben megjelenik majd PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X-re és Nintendo Switch-re egyaránt.