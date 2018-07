Több, mint 80 órányi tartalommal bír majd a Kingdom Hearts 3

Hónapok választanak el minket a Kingdom Hearts 3 megjelenésétől, a várakozást pedig egyáltalán nem könnyítik meg a folytonos infómorzsák, melyeket szépen lassan csepegtetnek a fejlesztők.

A Square Enix most megosztotta, hogy milyen hosszú mókára számíthat, aki beleveti magát a játék által nyújtott élménybe. Nem kevesebb, mint, ami valljuk be, nem kevés.Ezek szerint szép számmal lesznek benne mellékküldetések és különféle minijátékok, mindenképp dicséretes, hogy nem egy két délután alatt végigvihető kaland lesz a Kingdom Hearts 3 , főleg, ha azt nézzük, hogy más játékok hossza ennek az ötödét is csak kínkeservesen éri el, akkor bizony joggal lehetünk izgatottak a Square Enix munkája miatt.