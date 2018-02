Több mint 7,6 millió Horizon: Zero Dawn fogyott, ajándékokkal ünnepelhetjük

A Guerrilla Games ma bejelentette, hogy egy évvel ezelőtt jelent meg a boltok polcain a Horizon: Zero Dawn , a PS4 egyik legkülönlegesebb exkluzív címe, amiből világszerte a mai napig már több mint 7,6 millió példány fogyott el.

Hogy a rajongók is megünnepelhessék ezt a jeles eseményt, a Guerrilla Games úgy határozott, hogy, ezáltal holnap a PS Store kínálatából mindenki ingyen letölthet magának egy a játék karaktereihez kapcsolódó avatárcsomagot.Ez azonban még nem minden, hiszen érkezik egy ingyenes PS4-es téma is, sőt mi több, holnaptól a PS Gear Store-ban is óriási kedvezmények lesznek a Horizon: Zero Dawn merchandise termékekre, így például a gyűjtői bakelit kiadás - rajta a játék zenéivel - 40 százalékkal olcsóbban lesz beszerezhető március 11-ig.