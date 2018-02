Több mint 70 százalékkal jobban teljesített PS4-en a Shadow of the Colossus, mint anno PS2-n

Izgalmas adatokat közölt a brit eladásokat összegző GFK Chart-Track csapata a Shadow of the Colossus kapcsán, a játéknak ugyanis úgy sikerült az élre törnie az angoloknál, mintha ez lett volna a világ legtermészetesebb dolga.

Ezzel kapcsolatban pedig izgalmas kijelentést tett a GFK, lévén a csapat elmondta, hogy a nyitóhéten, de hogy ez pontosan hány eladott példányt jelent, azt nem tudni.Ellenben hogy ez mégis milyen jelentős eredmény, azt jól jelzi, hogy a Shadow of the Colossus még a Monster Hunter World-öt is lenyomta a briteknél, holott világszerte több mint 6 millió példányt szállított le belőle a Capcom.