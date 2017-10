Több mint 60 PlayStation VR-játék érkezik még az idén és 2018 elején

A Sony bejelentette, hogy továbbra is a PlayStation VR a jelenlegi piac VR headsetjei közül a leginkább támogatott, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy alig pár hónapon belül több mint 60 cím érkezik hozzá.

Ezek között ráadásul igencsak jelentős neveket is megtalálhatunk, mint amilyen a Skyrim, a Doom vagy a Fallout 4 VR változata, de a Pixeljunk VR, az Ark Park, a Justice League VR és a Gran Turismo Sport is ekkor jön a platformra.Karácsonyra tehát már valóban érdemes lehet megvenni magunknak egy PlayStation VR-t, hiszen az alábbi listával együtt már több mint 100 videojáték lesz elérhető a platformra.AnamorphineArk ParkBlade And Soul: Table Arena - Ncsoft CorporationBrain VoyagersBravo TeamCoolpaintVRCubeWorksDWVRDoom VFRDragonBlast VRDream AnglingDrunkn Bar FightEnd SpaceFishing MasterFlatline: Experience the Other SideGhosts in the ToyboxGran Turismo SportGunheart - Drifter EntertainmentHex TunnelHopalong: The BadlandsJustice League VRMegaton RainfallMonster of the Deep: Final Fantasy XVMossNo Heroes Allowed!Nothin' But NetObductionPixeljunk VR: Dead HungryQuar Infernal MachinesRadianVRRec RoomRun Dorothy RunSculptrvrSerious SoccerShooty FruitieSnow FortressStardrone VRStifledSuper AmazeballsSurviosThe Elder Scrolls 5: Skyrim VRThe InpatientThe Rabbit HoleVR ApocalypseVirtual Engagement Confronting FearAlvoArielBlasters of the UniverseChainmanCold IronDead SecretDragonflight VRDrone FightersDungeon ChessEnd of the BeginningGolemKnockout LeaguePenn & Teller VR: Frankly Unfair, Unkind, Unnecessary and UnderhandedPixel Ripped 1989The American DreamTornXing The Land Beyond